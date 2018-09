Jubiläumsfeiern bei Sturm auf den Schilcher

13.09.2018, 12:13 Uhr

Viel Musik und Kulinarik: Von 21. bis 23. September bläst der Deutschlandsberger Hauptplatz wieder zum Sturm auf den Schilcher.

Das 100-jährige Jubiläum der Stadt Deutschlandsberg wird beim Sturm auf den Schilcher 2018 von 21. bis 23. September noch einmal so richtig gefeiert. Im Mittelpunkt stehen heuer die kulinarischen Köstlichkeiten des Schilcherlands: Am Samstag und Sonntag (jeweils von 10 bis 17 Uhr) können die Gäste mit einem Genussticket (erhältlich beim Tourismusverband Schilcherland und allen teilnehmenden Betrieben) an mehreren Ständen Spezialitäten von Wein- und Biersorten bis zu Kastanien und Kürbis verkosten. Dazu gibt es professionelle Erklärungen der jeweiligen Produzenten. Außerdem gibt es für die kleinen Gäste Hupfburg, Kinderschminken, Alpakas und vieles mehr.

Fünf Konzerte am Freitag

Fanwanderung und Jubiläumskonzert am Samstag

Volkstanz und Volksmusik am Sonntag

Los geht's aber schon am Freitag um 9 Uhr mit einem großen Bauernmarktfest am Hauptplatz. Um 18.30 Uhr marschieren die Stadtkapelle Deutschlandsberg sowie die Marktmusikkapellen Osterwitz, Bad Gams, Kloster und Frauental ein, die nach der offiziellen Eröffung der Weinhoheit und Ehrengäste ab 20.30 Uhr konzertieren.Am Samstag sollten sich Fans von Nordwand und den Schilcherlandbuam bis 10 Uhr vor dem Deutschlandsberger Rathaus einfinden: Dann geht es bei einer Fanwanderung mit den Musikern bis zur Café Konditorei Leitner nach Frauental zu einer Erfrischung und wieder retour. Die etwa neun Kilometer lange Wanderung wird rund drei Stunden dauern. Gleichzeitig spielt ab 10 Uhr schon das Scheiderwirt Trio und ab 13 Uhr das Landsberg Trio Unplugged am Hauptplatz auf. Um 16 Uhr sind dann die Schilcherlandbuam dran und ab 19 Uhr gibt's ein großes Jubiläumskonzert zum 15-jährigen Bestehen von Nordwand.Der Sonntag startet mit einem Erntedankgottesdienst um 10 Uhr. Danach ist Zeit für weststeirische Volkskultur: Um 11 Uhr tritt die Volkstanzgruppe Bad Gams auf, um 11.15 Uhr die Berg- und Hüttenkapelle St. Martin i.S. Ab 12.15 Uhr unterhalten Knöpferlstreich mit der Volkstanzgruppe St. Martin i.S. Den Abschluss bilden ab 14.35 Uhr die Familienmusik Kiegerl und die Osterwitzer Schuhplattler.