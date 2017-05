Neuer Obmann bei der Trachtenmusik St. Ulrich im Greith

12.05.2017, 17:14 Uhr

Karl Masser steht seit der jüngsten Wahl dem Trachtenmusikverein St. Ulrich im Greith als Obmann vor.



Erhalt von Traditionen

ST. ULRICH IM GREITH. Seit 1934 besteht der Trachtenmusikverein St. Ulrich im Greith. Nachdem Eduard Kogler nach sechs Jahren als Obmann dieses Amt heuer zurückgelegt hatte, ist Karl Masser zu seinem Nachfolger gewählt worden. Derzeit besteht der Verein aus 59 aktiven Musikerinnen und Musikern. "Unser jüngstes Mitglied ist elf Jahre und unser ältester Musiker 75 Jahre alt", weiß Karl Masser.Sowohl der Auftritt bei der Konzertwertung in Stufe D (89,50 Punkte) in Deutschlandsberg als auch das Maifest in der Rudner-Halle haben den Klangkörper bereits heuer in Feierlaune versetzt. Im kommenden Jahr wird das zehnjährige Maifest-Jubiläum gefeiert.In diesem Frühjahr stehen noch einige kirchliche Anlässe bevor. "Es ist uns wichtig, die Tratition im Ort aufrecht zu erhalten und für die Bevölkerung zu musizieren", betont Masser. Im Sommer geht es nach Südtirol zu einem Blasmusiktreffen mit ca. 40 Blasmusikkapellen.

"Freude zur Musik"

So lautet das Motto des frisch gebackenen Obmannes.Karl Masser: "Ich möchte eine sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Musikerinnen und Musiker gewährleisten, den Verein erfolgreich in die Zukunft führen und mit der Bevölkerung und den anderen Vereinen im Ort gut zusammen arbeiten, um so die Gemeinde und unseren Trachtenmusikverein auch nach außen hin gut zu vertreten. Außerdem liegt mir die Förderung der Jungmusiker sehr am Herzen.Ich wünsche mir und unserem Musikverein, dass weiterhin eine gute Zusammenarbeit besteht und uns die Freude an der Musik erhalten bleibt."