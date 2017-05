Tierischer Einsatz für die FF Schamberg

03.05.2017, 16:15 Uhr

Schamberger Florianijünger retteten stark unterkühltes Waldkautz-Baby.

Waldkautz ist wohlauf

FRAUENTAL. Einen seltenen Fund haben die Wehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schamberg gemacht: Beim traditionellen Maibaumholen entdeckten die Florianijünger ein bereits unterkühltes und völlig durchnässtes Waldkautz-Baby. Der Kautz wurde mit warmen Tüchern getrocknet, gewärmt und von den Wehrkameraden, schließlich an den Veterinärmediziner Hannes Wipplinger übergeben, der ihn untersucht und für die weitere Obhut gesorgt hat.Nach der Erstversorgung in der Tierarzt-Praxis hat der Jungvogel auch wieder Apettit bekommen und ist inzwischen an den Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" in Graz übergeben worden, wo er jetzt bis zur möglichen Auswilderung weiter verpflegt wird.