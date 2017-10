Verkehrserziehung in der Volksschule Wies

06.10.2017, 09:11 Uhr

In Wies wurde das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt.

WIES. Alljährlich werden die Kinder der Volksschule Wies mit Unterstützung unserer Polizeiinspektion Wies auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Auch heuer waren Inspektionskommandant Josef Gosch und Bezirksinspektor Siegfried Krainer zu Besuch.Nach Ausführungen im Klassenzimmer ging es auf die Straße. Das richtige Überqueren der Straße am Zebrastreifen, die Achtsamkeit am Gehsteig, die genaue Erklärung an der GKB-Eisenbahnkreuzung – die Kinder waren mit großem Eifer dabei.Bleibt der Dank seitens der Marktgemeinde Wies mit dem Wunsch, dass die Kleinen mit diesen Tipps sicher im Straßenverkehr zurecht kommen.Alle Straßenbenützer sollen bitte in jedem Schulbereich besonders gut aufpassen.