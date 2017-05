Der WelschLauf entwickelt sich zum Kultevent

08.05.2017, 10:00 Uhr

Der 23. WelschLauf brachte rund 2.300 Läufer aus ganz Europa in die Südsteiermark, die alle begeistert von unserer Landschaft waren.

„Es ist, als würde der Herrgott selbst seine Freude an diesem Traditionslauf durch die südsteirischen Weinberge haben, sonst würde er uns nicht ein solches Traumwetter schicken“, freut sich eine ältere Dame am Hauptplatz in Ehrenhausen auf den Start des WelschLaufs 2017. An allen Ecken und Enden treffen sich Teilnehmer, die immer wieder in die Südsteiermark kommen, um bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, umarmen sich und zeigen mit solchen Gesten, dass hier Freunde zusammenkommen. Claudia Pronegg und ihr erfolgreiches Organisationsteam spürt die Begeisterung, hat trotz des enormen Aufwands „ungeteilt Freude an der Arbeit für den WelschLauf“.

Halb Europa in den Weinbergen

Sieg für die Südsteiermark



Das Event hat inzwischen europaweit nicht zuletzt durch die umtriebige Managerin einen hervorragenden Ruf. Mehr als 3.000 Teilnehmer nehmen die Herausforderung an, ob über die Marathondistanz, den Halbmarathon, den Viertelmarathon oder einfach eine Walkingstrecke - es war was los, in den Weinbergen zwischen Ehrenhausen und Wies. Die Veranstaltung ist ein nicht zu unterschätzender Werbefaktor für die gesamte Region, nehmen doch Läufer aus halb Europa daran teil. Die Nennliste zeigt sich neben den Österreichern international, ein illustres Feld von Schweden, Engländern, Deutschen, Schweizern, Slowenen oder Italienern war heuer wieder am Start. „Ich nehme jedes Jahr an zwei bis drei solchen Läufen teil, doch der WelschLauf zählt landschaftlich zu den schönsten der Welt“, begeistert sich ein aus der Nähe von Berlin stammender Teilnehmer am Halbmarathon.Ob die ganzen 42 Kilometer von Ehrenhausen mitten durch die Weinberge des südsteirischen Grenzlands bis zum heurigen Ziel in Wies, ob der am Karnerberg bei Leutschach startende Halbmarathon oder die Walkingstrecke von Saggau aus, die Teilnehmer feierten bis spät in die Nacht hinein in Wies nicht nur ein herausragendes Sportevent. Sie huldigten auch die Schönheit des steirischen Grenzlands, für die so mancher Einheimische ein wenig den Blick verloren hat. Die überwältigende Begeisterung aller Teilnehmer ließ Ranglisten in den Hintergrund rücken. Sieger gab es auch, doch jeder der das Ziel sah, war letztlich ein Gewinner. Und während die Besten bereits nach knapp drei Stunden in Wies die Laufschuhe wieder einpacken konnten, feierten alle den großen Gesamtsieger: die Grenzregion Südweststeiermark.