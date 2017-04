AMS ist im Rahmen von SfU stets bei den Betrieben

19.04.2017, 17:44 Uhr

"Danke" ist das großes Motto der SfU-Tour in diesem Jahr, eine Intitiative des AMS speziell für Unternehmen.



Potenzial vorstellen

Ab jetzt läuft sie an, die SfU-Tour - und das mit einem ganz großen "Danke". Das AMS stattet das Service für Unternehmen von 19. April bis 24. Mai mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit zur jährlichen Tour-Initiative aus, um bei den Unternehmen in der Region noch punktgenauer anzukommen. "Die SfU-Tour findet jährlich zeitgleich in ganz Österreich statt, um den Fokus ganz gezielt auf diese Abteilung mit ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot zu setzen", betont Michaela Sahin, Leiterin des AMS-Deutschlandsberg."Im Bezirk Deutschlandsberg werden wir zu dritt speziell in dieser Zeit an die 90 Betriebe besuchen. Allerdings sind wir ja ohnehin das ganze Jahre über bei den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort, um den Bedarf rund um Ausbildung, Qualifizierung und in der Personalauswahl im persönlichen Gespräch zu checken", erklärt Margit Marchel vom SfU Deutschlandsberg, das sich aus insgesamt vier Personen im Team zusammensetzt."Im Rahmen der SfU-Tour können die Betriebe unser Service-Angebot kennen lernen. Damit wollen wir vor allem jene Betriebe errreichen, die schon lange nicht mehr oder noch gar nie das SfU-Angebot in Anspruch genommen haben", erklärt Abteilungsleiter Hartmut Kleindienst. Und diese Leistungen können sich sehen lassen: Ob bei der Personalsuche, bei der Definierung von Fördermöglichkeiten oder auch bei der Qualifizierung von bereits eingearbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das SfU kann in sämtlichen Belangen beraten und unterstützen - und das immer am neuesten Stand. "Das ist ein Angebot für alle Betriebe, von den Leitbetrieben bis zu den Klein- und Mittelbetrieben. Auch wenn bereits Kontakt besteht, so kann man bei Betriebsbesuchen doch über die neuesten Gegebenheiten z.B. in puncto Förderschienen, informieren", unterstreicht Wolfgang Heinisch. "So gibt es derzeit z.B sehr gute Fördermöglichkeiten im Rahmen der Eingliederungshilfe - das sind also Maßnahmen, die immer für bestimmte Zielgruppen definiert sind", ergänzt Kleindienst.

Stets am neuesten Stand

Ein weiterer Schwerpunkt der Tour ist die Qualifizierung von bereits bestehendem Personal, womit ein umfassendes Angebot für betriebsinterne Schulungsmaßnahmen vorgestellt wird.Die Betriebe werden zur SfU-Tour über mehrere Kanäle informiert: Einmal gibt es einen regelmäßigen Newsletter, andererseits erfolgt die Kontaktaufnahme via E-Mail mit Verweis auf die AMS-Hompage, wo sämtliche Informationen inklusive einem Image-Film übersichtlich angeordnet sind. Somit können sich die Betriebe gleich online zurückmelden und ihr Interesse an einem Betriebsbesuch anmelden, die Terminvereinbarung folgt auf dem Fuß."Wir wollen heuer also 'danke' sagen für 71.000 Betriebsbesuche allein im vorigen Jahr österreichweit sowie für die effiziente Zusammenarbeit mit den Betrieben", betont Sahin.