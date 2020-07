Gerry Lagler präsentiert neues Comic-Malbuch

Vorige Woche wurde im Grazer "Atelier12" das erste Doppelcomic-Malbuch der Strassengler Kirchenmaus von Comiczeichner Gerry Lagler präsentiert.

Im kleinen Rahmen begrüßten Lagler und "Atelier12"-Obmann Johnny Sfiligoj Gäste der Grazer Galerie zur Präsentation neuer Abenteuer der Kirchenmaus. Mit dabei waren unter anderem Elisabeth Grundauer, der Ex-Schlagersänge Boris Wolf oder Werbeguru Wolfgang Hauptwall.

Durch die schon traditionelle Zusammenarbeit mit Hausherrn Sfiligoj konnte der „steirische Comicpate” Lagler – diesen Titel erhielt er einst von der Kulturjournalistin Barbara Rett - bereits 2016 mit der Ausstellung "tierische 12" und 2019 mit den "Panther Comics" seine Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Zeitgleich zur Präsentation fand eine "Comic-Millionenshow" satt, wo es Millionen an Erfahrungen im Bereich Comics, Cartoons und Karikaturen und den "Entenhausener Glückstaler" zu gewinnen gab. Das Doppelcomic-Malbuch der Strassengler Kirchenmaus gibt es ab sofort bei den Buchhandlungen Moser, Leykam und Morawa in Graz und Seiersberg sowie im Klosterladen beim Stift Rein und im ComiXeum in Gratwein-Straßengel zu kaufen.