Ein Unternehmen aus GU vernetzt Schüler mit potenziellen Arbeitgebern via Smartphone und Co.



Wenn nächste Woche die Schule wieder beginnt, gibt es für alle Seiten noch einige Ungewissheiten. Sicher ist jedoch, dass Berufsorientierungsmessen und Unternehmensbesuche, die den Schülern die Arbeitswelt näherbringen, heuer entweder ganz ausfallen oder nur unter strengen Einschränkungen stattfinden.

Digitales Kennenlernen



Jakob Frey, Geschäftsführer der freyspiel GmbH, ein Unternehmen aus Pachern, setzt mit dem Projekt "Schoolgames" genau hier an: Seit 17 Jahren schlägt er mit seinem Team eine Brücken zwischen Schulen und Unternehmen und unterstützt Lehrer dabei, mehr wirtschaftliche Praxis in den Unterricht zu bringen. Auch während des Lockdowns stand man dem Lehrpersonal mit kostenlosem Unterrichtsmaterial zur Seite, nun möchte Frey auch die Berufsorientierung ins Internet verlegen. "Berufsorientierung darf auch in der Corona-Zeit nicht zu kurz kommen. Für junge Menschen ist es essenziell, Zukunftsperspektiven kennenzulernen und mit künftigen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Deshalb haben wir unsere vorhandenen Online-Materialien ausgebaut und die Online-Talent-Days ins Leben gerufen, um Schüler und Unternehmen zusammenzubringen", erklärt Frey die Idee. Via Tablet, Smartphone oder PC können die Schüler nun Unternehmen kennenlernen, denn "Schoolgames" verbindet in Online-Seminarreihen über das Videokonferenz-Tool "Zoom" den Nachwuchs mit Unternehmen aus der Region. Für ganz Österreich sind die "Online-Talent-Days" derzeit in Vorbereitung, gestartet wird in der Steiermark, Wien und Vorarlberg. Ein "Pilot-Online-Talent-Day" im Juni dieses Jahres war bereits ein voller Erfolg, über 100 Schüler nahmen daran teil.