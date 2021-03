An der Mittelschule Deutschfeistritz fand ein besonderer Kunstunterricht statt.



Wenn Schüler schon keine Ausstellungen besuchen können, dann kommt die Kunst eben zu ihnen. In Deutschfeistritz freuen sich die ersten Klassen gemeinsam mit der Kunstlehrerin Corina Röck auf Angebote des Kunsthauses Graz. Genauer gesagt auf einen grünen Koffer, der abgeholt wurde und das Museum ein Stück weit in die Schule bringt. Stationen, aufbereitet von Kunstvermittlern in Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden, regen die Schüler an, sich selbst künstlerisch mit den Themen Farbe und Heimat und ihrer Verbindung auseinanderzusetzen. Auch die Station "Augen zu und durch", das blinde Anfertigen eines Selbstbildnisses, bereitete den Kindern Freude. "Gerade in Zeiten, in denen alles in Aufruhr ist, ist es wichtig, auch Innenschau zu halten, und künstlerisches Tun kann sehr gut dabei helfen", sagt Röck.