Mit der Printausgabe der WOCHE Graz-Umgebung Nord und unserem Online-Auftritt auf meinbezirk.at liefern wir eine starke Plattform für regionale Arbeitgeber. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Mitarbeiter dort anzusprechen, wo sie zuhause sind - auch bezirksübergreifend.

Mit 126 Print- oder 121 Onlineausgaben in ganz Österreich bieten wir eine starke Kombination aus beiden Welten. Zahlreiche zufriedene Kunden sprechen für unseren Stellenmarkt.

Seit 2012 sind wir, das Team der WOCHE GU-Nord, als eigenständige Geschäftsstelle im Bezirk vertreten. Mit Jahresanfang 2020 sind wir nach Gratwein-Straßengel (Am Kirchberg 1a, 8111) gezogen. Hier arbeiten wir als dreiköpfiges Team WOCHE für WOCHE, um unsere Leser über das zu informieren, was den Bezirk bewegt. Und um unsere Kunden und ihre Unternehmen bestmöglich sowohl in der Printausgabe als auch online zu präsentieren.



Sie suchen aktuell Mitarbeiter?

Sie sind aktuell dringend auf der Suche nach neuen Mitarbeitern oder wollen Ihr Team vergrößern? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Zur Personalsuche können Sie und Ihr Unternehmen unsere regionale Stellenanzeige nutzen. Weil wir nicht nur direkt die Haushalte in Graz-Umgebung erreichen, sondern auch medialer Partner heimischer Unternehmen sind, bringen wir alle zusammen.



Sie sind auf der Suche nach Angeboten?



Die haben wir für Sie! Aktuell bieten wir die "Sommeraktion 1+1" für das Gebiet GU-Nord an. Das bedeutet, Sie entscheiden sich dazu, in der von Ihnen gewünschten Größe bzw. Werbefläche Ihr Unternehmen zu präsentieren und bekommen eine Schaltung gratis dazu. Darüber hinaus gibt es noch die "Sommeraktion Graz + Graz-Umgebung" mit attraktiven Preisen für Ihre Werbung in einer Auflage von über 185.000 Stück.



Sie suchen das Besondere?



Auch das können wir bieten. Regelmäßig kann Ihr Unternehmen noch zielgerechter bei Sonderthemen, Sonderformaten wie Tip On-Karten oder in Beilagen platziert werden.

In diesem Jahr starten wir bereits zum dritten Mal mit dem Sonderprodukt "Advent in GU-Nord" durch: Die eigenständige Sonderbeilage, die Mitte November erscheint, zeigt die schönsten Seiten der Advent- und Weihnachtszeit in unserer Region. Sie haben passend dazu die Möglichkeit, sowohl Werbung in Form von Firmenportraits als auch Geschenketipps oder Grüße zu veröffentlichen.



Wer wir sind und wie Sie zu uns kommen ...





Herbert Ebner, Geschäftsstellenleiter:

Ich arbeite gerne bei der WOCHE, da es sehr spannend ist, WOCHE für WOCHE eine Zeitung herauszubringen. Als Geschäftsstellenleiter bin ich Ansprechpartner für unser Kunden und Partner: Wir kümmern uns darum, dass ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen auch werbewirksam an ihre Kunden kommen und dass die Firmen ihre Auftritte entsprechend präsentieren können. Wir sind also nicht nur innerhalb der Geschäftsstelle ein gutes Team, wir sind auch jederzeit und einfach näher dran für die wertvollen Unternehmen da, die den Bezirk Graz-Umgebung so einzigartig machen. Das persönliche Gespräch liegt mir sehr am Herzen.

Marion Payr, Kreativassistenz:

Das Interessante an meinen Job als Kreativassistentin ist die wöchentliche Herausforderung, verschiedenste Inserate für unsere Kunden mit einem sogenannten „Wow-Effekt“ zu gestalten, um ihre Ideen und ihre Produkte an ihre Kunden zu bringen.

Ich bin gerne Teil des WOCHE-Teams, weil wir ein wertschätzendes und faires Miteinander haben. Es herrscht ein familiäres Arbeitsklima, man unterstützt sich gegenseitig und auch der Spaß kommt nicht zu kurz.

Nina Schemmerl, Redaktionsleitung:

„Das Leben passiert direkt vor der Haustür“, das ist es, was mich als Redakteurin antreibt. Jeder hat etwas zu erzählen, jeder trägt seinen Teil zum Geschehen in Graz-Umgebung bei. Die Nähe zur Region, die Entwicklung des Bezirks und auch die Alltagsgeschichten machen die Arbeit bei der WOCHE zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Ob Lokal, Leute, Sport, Wirtschaft oder Politik: Genau hinhören, was Menschen bewegt, und einfach näher dran sein ist unser Motto.