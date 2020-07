Kalsdorfer Gastronomin feierte ihren 70er

In Kalsdorf feierte Renate Meyer ihren 70. Geburtstag. Die Seniorchefin des Hotel-Restaurants erlernte den Koch/Kellner-Beruf, lernte beim Gewerbeball ihrer Heimatgemeinde Peggau ihren späteren Mann Manfred Meyer kennen und übernahm mit ihm 1968 das Restaurant seiner Eltern. Das Gastronomen-Ehepaar hat drei Söhne, 1999 wurde der Familienbetrieb an Sohn Alexander übergeben, der ihn mit Gattin Katharina in dritter Generation führt. Sohn Manfred Meyer jun. arbeitet als Berufsschullehrer, Rene Meyer stellte seine Karriere als Schlagersänger zugunsten seines Berufs als Religionspädagoge zurück. Für seine Mama aber sang er zur Geburtstagsfeier zu seinen eigenen Liedern auch die schönsten Evergreens. „Wir sind sehr glücklich mit unseren Söhnen, Schwiegertöchtern und den fünf Enkelkindern“, sagt die Vollblutwirtin, die sich zum Geburtstag Gesundheit für die ganze Familie wünscht. Seitens der Gemeinde gratulierte Bgm. Manfred Komericky der Geburtstagsjubilarin.