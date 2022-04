Im ganzen Land fanden am heutigen Karsamstag Osterspeisensegnungen statt. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer feierte auf dem Geierkogel.



STATTEGG. In den letzten Jahren hatten die großen Ausfahrten ja coronabedingt eher Pause, mittlerweile kann – mit Abstand und Vorsicht – wieder gefeiert werden. Das dachte sich auch der Oldtimer Club Stattegg unter Präsident Harry Winkler – und lud zur Fahrt Richtung Osterspeisensegnung, in der Steiermark besser als "Fleischweih" bekannt. Ziel war der Geierkogel und heuer hatte man einen prominenten Gast an Bord: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nahm auf einem der edlen Gefährte Platz und ließ sich bergauf chauffieren.

"Habe di Ehre": Hermann Schützenhöfe war mit einem besonderen Gefährt unterwegs.

Foto: Fischer

hochgeladen von Roland Reischl

"Schöner Osterbrauch"

Bei kühlem, aber sonnigen Wetter war der Landeserste ziemlich angetan: „ Die Osterspeisensegnung ist einer der schönsten österlichen Bräuche und eine der beliebtesten kirchlichen Feier in der Steiermark." Schützenhöfer nutzt die Gelegenheit zu vielen Gesprächen und meine abschließend: "Die Traktorfahrt auf den Geierkogel ist mittlerweile für mich zu einer schönen Tradition geworden.“

