Millionenschäden verhindert

8,5 Millionen Euro kostet Gössendorf der Hochwasserschutz, der die Anrainer vor Großschäden bewahrt.

Schäden in zweistelliger Millionenhöhe verursachten die Hochwasser, die den Großraum Gössendorf und Grambach in den Jahren 2009 und 2013 heimgesucht haben. Bis zur Decke unter Wasser stehende Keller waren ein gewohntes Bild, sämtliches dort gelagertes Inventar war verloren. Bei jeder Gewitterwolke waren die Bewohner in Angst und Schrecken versetzt, viele trauten sich nicht einmal, Urlaube anzutreten, um daheim zu sein, wenn’s wieder so weit ist, dass der Raababach die Wassermassen nicht mehr fassen kann, und es heißt "Land unter".

Diese Zeiten sollten nun aber ein für alle Mal vorbei sein, wie die starken Unwetter in den vergangenen Tagen und Wochen gezeigt haben. Dank des mittlerweile fertig ausgebauten Hochwasserschutzes konnten die Gössendorfer vor weiteren Überschwemmungen bewahrt werden. “Zumindest zweimal wäre der Bach ganz sicher übergegangen, wenn der Hochwasserschutz nicht wäre. Weil wir den Bau aber bereits mit Jahresende 2019 großteils abschließen konnten, sind wir heuer dank des Ausbaues erstmals vor den Wassermassen verschont geblieben“, atmet auch Bürgermeister und Feuerwehrkommandant Gerald Wonner in Personalunion durch. Wonner warnt aber: “Das Thema Oberflächenwasser bleibt, bei Starkregen kann es immer zu Überflutungen kommen.“

Die veranschlagten Kosten von 10 Millionen Euro für den Hochwasserschutz konnten übrigens weit unterschritten werden. Geschätzte 8,5 Millionen wird diese wertvolle Baumaßnahme kosten – und so Schäden verhindern, die sicherlich ein Vielfaches ausmachen würden …