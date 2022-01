GRAZ-UMGEBUNG. Es ist ein Großprojekt in der Martkgemeinde Dobl-Zwaring. Die dort in die Jahre gekommende Muttendorfer Straße, die die Gemeinde mit dem Nachbarort Lannach verbindet, wird umfassend saniert. 17.000 Fahrzeuge verkehren dort durchschnittlich pro Woche. Das Projekt ist deshalb besonders, weil dabei eigentlich gleich an alles gedacht wurde und auch die Umsetzung in einem Aufwaschen geschieht. "Das war eine Riesen-Abstimmungs- und Planungsphase. Die Straße soll sicherer werden, aber nicht schneller", betont Ortschefin Waltraud Walch. Im Rahmen der Sanierung werden nämlich auch die Ortswasserleitung, eine Kanaldruckleitung, der Breitbandausbau sowie Strom- und Telefonleitungen mitverlegt. Ebenfalls errichtet wird eine neue Straßenbeleuchtung sowie eine Gehweg.

Auch Bushaltestellen kommen

Gänzlich neu errichtet werden in diesem Bereich auch Bushaltestellen. "Es wird auch Wert auf eine entsprechende Bepflanzung gelegt", ergänzt Walch. Diese vorausschauende Planungs- und Bauarbeit soll auch dafür sorgen, dass die dann nigelnagelneue Straße nicht gleich wieder aufgerissen werden muss. Beim Breitband sei man in der Gemeinde jetzt schon gut aufgestellt. "Sobald irgendwo Grabungsarbeiten stattfinden, werden Leitungen mitverlegt. Im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten werden vor allem die Bereiche Muttendorf und Weinzettl aufgeschlossen", sagt die Bürgermeisterin abschließend. Die Fertigstellung der Arbeiten am Großprojekt soll im Jahr 2023 erfolgen.

