Die Betriebsfeuerwehr (BTF) der Roto Frank Kalsdorf setzt auf vorbeugenden Brandschutz. Das führte in den letzten zehn Jahren zu einem kontinuierlichen Rückgang der Schadensereignisse. Im zu Ende gehenden Jahr leisteten die 22 Mitglieder 300 Einsatzstunden, vorwiegend bei Wasseraustritten, Brandwachen oder Elementarereignissen wie Sturm und Hochwasser. Zudem wickelte die BTF heuer im Werksgelände drei Impfstraßen ab, die erste davon zu einem Zeitpunkt, an dem sich Geschäftsführer Christian Lazarevic für die Zuteilung des Impfstoffes ordentlich ins Zeug legen musste.

„Mannschaft und Ausrüstung stehen dem Betrieb rund um die Uhr zur Verfügung. Wie kaum ein anderer kennen wir jeden Winkel im Werksgelände und können im Ernstfall rasch reagieren“, sagt HBI Sepp Zirkl. Zurückzuführen ist das auch auf Schulungen und Begehungen mit anschließender Diskussion darüber, wo weitere präventive Maßnahmen sinnvoll wären. „Betriebsfeuerwehren sind in Notsituationen das Schweizer Messer“, spricht der Kommandant die Qualität der Mannschaft an. Weil eine Jahresabschlussfeier aus Gründen der Pandemie nicht möglich ist, dankte Zirkl seiner Mannschaft mit Kaffeebechern, die es nicht von der Stange gibt. In 2022 startet eine betriebliche Aktion, um erstmals auch Frauen als Mitglieder für die BTF zu gewinnen.