Heute, 16. Jänner, in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz zu einer Tierrettung Am Quellengrund gerufen. Eine Stute klemmte mit einem Hinterlauf in den Gitterstäben der Pferdebox fest.

GRAZ-UMGEBUNG. Gegen 8.19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In einer Pferdebox hat sich eine Araberstute mit einem Hinterlauf eingeklemmt, lag rücklings am Boden und konnte sich nicht selbst aus der misslichen Situation befreien.

Die Floriani haben die Gitterstäbe mit einem hydraulischen Rettungswerkzeug so weit auseinanderdrückt, dass der Huf befreit werden und die Stute mit eigener Kraft wieder aufstehen konnte. Das Tier wurde im Anschluss von einem Tierarzt auf Verletzungen untersucht. 29 Mann waren insgesamt im Einsatz, um der Stute zu helfen.

