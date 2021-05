Volksschüler bringen Gratkorn ins Buch der Rekorde

Applaus für die 3a der Volksschule Gratkorn 1, sie bringt die Gemeinde mit der längsten Kette aus Papierbäumen zu Weltrekord-Ehren. Als Siegestrophäe wird im Herbst ein Weltrekord-Wald gepflanzt, denn für je 50 der 18.100 als gültig gewerteten Papierbäume wird ein echter Baum gepflanzt.

So schön hat man das Kulturhaus in Gratkorn noch nie gesehen. Keiner der Tausenden Papierbäume, aufgefädelt zur durchgehenden Kette, gleicht dem anderen. Darunter auch Exemplare, die per Post aus 26 Ländern in die Schule kamen. Die Idee dazu hatte Lehrer Patrick Treml im Vorjahr, als ein Kind aus der Schulbibliothek ihn zum Guinness Buch der Rekorde befragte. Unterstützung für den Weltrekord fanden die Kinder bei Petra Seebacher von „Papier macht Schule“, der Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie und der Holzwirtschaft. Mayr-Melnhof, pro:Holz und der Waldverband stellen rund 400 Bäume für einen Mischwald zur Verfügung. Analog und digital erfolgte nach strengen Weltrekord-Kriterien die Auszählung. Jetzt braucht es nur noch die Bestätigungsurkunde von Guinnes World of Records.

Mit den Kindern freuen sich über diesen Erfolg Gratkorns Bgm. Helmut Weber und sein Vize Michael Feldgrill, Schuldirektorin Ursula Auer, die Geschäftsführerin von pro:Holz Doris Stiksl, Austropapier-Präsident Kurt Maier, Sappi-Geschäftsführer Max Oberhumer, Waldverband-Obmann Paul Lang und die Juroren Josef Hirschenberger/Sappi und Bernd Steiner von der Bildungsdirektion.