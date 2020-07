Grüne "Kampfansage" in Stattegg

Bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni erzielten die Grünen in der Gemeinde Stattegg 18,18 Prozent und drei Mandate dazu. Dennoch haben die Grünen den Einzug in den Gemeindevorstand um nur sechs Stimmen knapp versäumt. Für Fraktionssprecher Helmut Binder beginnt damit die Arbeit aber erst richtig, zumal sich die ÖVP, die mit 41,40 Prozent die Absolute verloren hat, mit der Bürgerliste "BürgerListe Stattegg", die wiederum 32,64 Prozent erzielt haben, auf eine Koalition geeinigt haben. Die Grünen, so Binder, "werden die Kontrollrolle im Gemeinderat übernehmen. Wir werden der Koalition genau auf die Finger schauen". Eine starke Oppositionsrolle sei notwendig, da die "ÖVP durch diese Einigung noch mehr Macht" habe als "je zu vor".