das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir – das Team von IWO Österreich – möchten 2021 gemeinsam mit Ihnen Revue passieren lassen.

Für IWO Österreich war es ein ganz besonderes Jahr, da wir entscheidende Schritte für eine klimaneutrale Zukunft der Ölheizung setzen konnten.

Das liegt vor allem daran, dass im November der Standort der innovativsten Power-to-Liquid-Anlage Europas präsentiert wurde! Diese wird im Rahmen des Projekts „Innovation Flüssige Energie“ bis Ende 2022 am Gelände der AVL List GmbH in Graz entstehen. Die Forschungsanlage stellt zukünftig eFuels her, die als synthetische Brenn- und Kraftstoffe eingesetzt werden können. Der große Vorteil von eFuels liegt darin, dass sie dieselben Eigenschaften und Wirkungsgrade wie fossile Brenn- und Kraftstoffe aufweisen, die energetische Nutzung jedoch klimaneutral erfolgt. Somit wird eine massive Reduktion von Treibhausgasemissionen erreicht, ohne auf bewährte Infrastruktur in der Mobilität, im Flug- und Schiffsverkehr und am Raumwärmemarkt verzichten zu müssen. Teure Umrüstungen der Ölheizungsanlage sind dann nämlich nicht nötig.

Auch IWO Österreich ist an dem Forschungsprojekt beteiligt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Wann die neuen Brennstoffe in größeren Mengen am Markt erhältlich sind, hängt vom Forschungsfortschritt, den politischen Rahmenbedingungen und auch von Förderungen ab.

In seiner Funktion als Interessenvertretung von über 600.000 Ölheizungsbesitzern hat sich IWO Österreich heuer auch wieder tatkräftig für die Aufnahme von Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen beim Ölheizungsverbot starkgemacht. Auch die von IWO Österreich initiierte Umfrage zur Zufriedenheit unter Ölheizungsbesitzern mit ihren Anlagen stieß auf großen Anklang und zeigt überwältigende Unterstützung für Ölheizungen.

Seit Anfang 2021 betreibt IWO Österreich außerdem einen eigenen Blog auf seiner Website und ist auch auf Facebook vertreten. Dort berichten wir über packende Themen rund um die Welt der Ölheizung, liefern interessante Fakten und klären mit spannenden Videos über Zukunftstechnologien am Raumwärmemarkt auf.

Auch heuer haben wir wieder einen umfassenden Rückblick über unsere wichtigsten Aktivitäten im Jahr 2021 für Sie vorbereitet. Unser aktueller IWO Österreich-Leistungskatalog gibt Ihnen darüber hinaus eine Übersicht über unsere laufenden Tätigkeiten. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und erholsame Feiertage im Kreis Ihrer Liebsten!

Regionaut Erich Timischl in Abstimmung mit Mag. Martin Reichard & Team

Geschäftsführer IWO Österreich

