Baustellenbrunch im Hi5-Flaggschiff Seiersberg

In Seiersberg-Pirka gehen die Bauarbeiten zum Hi5-Hotel in die Zielgerade. Mit einem Baustellenbrunch feierten Gerald und Ulrike Silberschneider sowie Küchenchef Mario Pulko ihr Flaggschiff, in dessen Zentrum die 800 Quadratmeter große Küche steht. Dort wurden auch die Tische für Kunden, Stammgäste und Vertreter jener Gemeinden gedeckt, in denen Avido Hi5 tätig ist. 2.000 Essen sind es bereits, die das Unternehmen täglich an Kinderbetreuungs- und Senioreinrichtungen liefert, bis zu 4.000 sollen es künftig werden.

Mit einer Investitionssumme von fünf Millionen Euro entstehen die neue Küche, die im November in Betrieb geht, und das Hotel mit 36 Zimmern, dessen Fertigstellung für Mai 2022 geplant ist. Der Betonbau ist klimaschonend ausgelegt und kommt ohne Heizung aus. „Mit der Abwärme der Kühlgeräte heizen wir im Winter und kühlen im Sommer“, erklärt Silberschneider das ökologische Prinzip des Null-Emissionen-Hotels. Für den Betrieb der Cateringküche wird Solarstrom und Biogas eingesetzt.

Eine Herausforderung für das KLMS-Architektenteam war die optische Angleichung des Altbestands zu einem Gesamtkonzept, sagte Architekt Joachim Karner. Das bestehende Kaufhaus wird adaptiert, das Restaurant neu konzipiert und eingerichtet.

In seiner Festrede bekannte sich Silberschneider zur gesunden Ernährung nach Jamie Oliver. „Wir kochen auch für kleine Kinder ein 3gängiges Menü und zeigen, dass gesundes Essen auch gut schmeckt“. Das Konzept dazu stellte Michaela Russmann/Jamie Oliver Botschafterin der Food Revolution Österreich vor. Eine Weinpräsentation von Weinbau Weiß/St. Anna am Aigen rundete den Baustellenbrunch ab.