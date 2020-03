Am Montag, 9. März, zeigt sich in Gratwein, dass der Unternehmerbezirk in weiblicher Hand liegen kann.

Am 9. März, ab 17 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Gratwein das zehnte Netzwerktreffen von Frau in der Wirtschaft Graz-Umgebung mit der Bezirksvorsitzenden Martina Hohl sowie den Stellvertreterinnen Susanne Cerncic und Eva Maria Trummer statt. Unter dem Motto "Unternehmerinnen aus Graz-Umgebung stellen sich vor" wird nicht nur gemäß dessen die weibliche Unternehmerkraft in den Vordergrund gerückt – zeitgleich will Frau in der Wirtschaft zehn innovativen Unternehmerinnen aus dem Bezirk die Möglichkeit geben, ihr Unternehmen kostenlos mit einem Infostand bei dieser Veranstaltung zu präsentieren.

13 starke Ideen dabei



Im Vordergrund stehen Start-ups beziehungsweise Neugründungen und ihre innovativen Geschäftsideen, Produkte und Dienstleistungen. Gefunden wurden im Vorfeld sogar 13 Unternehmerinnen aus unterschiedlichen Branchen, die an diesem Abend ihr Können und Wissen unter Beweis stellen.

Ein weiteres Highlight wird ein Impulsvortrag von Verena Böhm, diplomierter Coach und Resilienztrainer, sein. Sie spricht über "Resilienz – Ihr Weg zu neuer Energie im unternehmerischen Alltag". Jeder, egal ob Mann oder Frau, Unternehmer oder nicht, ist herzlich eingeladen, an diesem Abend dabei zu sein, um über die weibliche Unternehmerkraft im Bezirk zu staunen und zu diskutieren.