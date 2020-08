Quality Austria zeichnet das Stattegger Versicherungsunternehmen aus.



Trotz der Corona-Krise stellt sich "faircheck" aus Stattegg das vierte Jahr in Folge der Bewertung durch die Quality Austria, der Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, die sich auf das integrierte Managementsystem spezialisiert hat. Sowohl 2018 als auch 2019 erreichte "faircheck" fünf Sterne, heuer gab es sogar sechs Sterne. Mit diesem Ergebnis wird das Unternehmen in die Liste der "Exzellenten Unternehmen Österreichs" aufgenommen und trägt ab sofort die internationale anerkannte Auszeichnung "Recognised by EFQM 6 star 2020".

"Organisationen mit hoher Unternehmensqualität erzielen dauerhaft herausragende Leistungen, was für unsere Auftraggeber und andere Stakeholder wichtig ist", freut sich CEO Peter Winkler. Für die Versicherungsbranche agiert "faircheck" bereits seit 2005 als neutrales Auge und Ohr der Auftraggeber und als Partner für die neutrale, unbürokratische und rasche Schadenabwicklung. "faircheck" intensiviert seit vielen Jahren das Netzwerk der Schadenexperten und bildet potenzielle Schadenexperten über den "faircheck"-Campus aus. 2016, 2011 und 2010 erzielt "faircheck" Top-Platzierungen bei Austrias Leading Companies.

Neues Bewertungsmodell



Das zur Bewertung von Quality Austria herangezogene EFQM-Modell durchlief einen umfassenden Veränderungsprozess, der Ende 2019 abgeschlossen werden konnte. 2020 kommt erstmals das neue Modell zum Einsatz. "Ein besonderer Schwerpunkt wird mit dem neuen Modell auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt", so Eva Kasper, Leiterin Projekte und Innovationen bei "faircheck".

An der Weiterentwicklung des EFQM-Modells, haben laut Quality Austria fast 2.000 Experten und Führungskräfte aus über 60 verschiedenen Organisationen mitgewirkt. Nach der schriftlichen Einreichung folgt die Beurteilung vor Ort beim Unternehmen. Die Beurteilungsteams bewerten die Organisationen mit einem eigenen Diagnosetool, das die Ausrichtung und Realisierung als auch die Ergebnisse eines Unternehmens qualitativ und quantitativ betrachtet.