Erinnerungen - für Anna

30.04.2017, 09:25 Uhr

in Pogier angestellt. Sie wissen nicht, wo das ist? Es ist einkleines Dorf in der Nähe von St.Lorenzen im Mürztal. Vondort fährt man auf den Pogusch und zum Steirereck-Gasthausder Familie Reitbauer, das kennt wahrscheinlich jeder.Aber nun zum eigentlichen Grund meiner Geschichte:Anna Aldrian hat sehr einfühlsam über ihren Schulweg geschriebenund dazu fiel mir ein, mein Erlebnis vom ersten Schultag in der Dorfschulezu schildern.Wie haben sich doch die Zeiten geändert! Die Kinder aus den umliegendenSiedlungen hatten Schulwege bis zu 3 km zurückzulegen. Heute geschiehtdas nicht mehr zu Fuß, sondern mit dem Schulbus, der beinahe bis vor die Haustür fährt.

Ich ging also an diesem ersten Schultag zu Fuß von meinem Wohnhaus in dieSchule. Als ich kurz vor dem Schulgebäude war, hörte ich ein lautes Klingeln:um die Kurve kam eine Frau auf einem Fahrrad und hinter ihr – ich traute meinenAugen nicht: eine ganze Horde von Tretrollerfahrern, die Schultaschen auf demRücken. Alle klingelten und bogen rasant in den Schulhof ein.In der warmen Jahreszeit organisierten die Eltern täglich einen Begleitschutz,um so die Kinder sicher in die Schule zu bringen.Als es dann kälter wurde, durften die Kinder mit dem Feuerwehrauto mitfahren.Der Fahrer war immer sehr gut aufgelegt und schaltete um die letzte Kurvezum Gaudium der Kinder Blaulicht und Folgetonhorn ein.Über das Schulhaus und weitere Erinnerungen zum Schulbetrieb in der nächstenFolge. Viel Spass beim Lesen!