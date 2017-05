Goldenes Ehrenzeichen für Edelbert Lackner und Franz Schlögl

10.05.2017, 00:00 Uhr

Edelbert Lackner hat sich große Verdienste um die Gottscheer-Gedenkstätte erworben, die in den 60er Jahren in Graz-Mariatrost errichtet wurde. Der Maschinenbautechniker aus Weinitzen war in unterschiedlichen Funktionen des Vereins der Gottscheer, darunter zwei Jahrzehnte als deren Obmann, am Bau der Gedenkstätte beteiligt und engagiert sich in der Bewahrung der kulturellen Identität der im zweiten Weltkrieg aus ihrem Heimatland (heute Slowenien) vertriebenen deutschsprachigen Volksgruppe.

Seit Jahrzehnten setzt sich Gratkorns Vzbgm. Franz Schlögl mit Gattin Rosi für Menschen mit Behinderung ein. So hat er mit Benefizveranstaltungen rund 100.000 Euro für soziale und humanitäre Projekte lukriert, unterstützte die Lebenshilfe Gratkorn, caritative Einrichtungen in der Region oder mit einer Engelpatenschaft die Renovierungsarbeiten in der Basilika von Rein. Als ÖKB-Funktionär im Bezirk sind ihm die Kameradschaftspflege und der Erhalt des Brauchtums und der Tradition ein Anliegen.Die Auszeichnung sei ein Dank an die Geehrten für deren Verdienste im Sinne der Allgemeinheit und schließe auch die Familienangehörigen und Weggefährten ein, ohne deren Unterstützung solche Leistungen und Erfolge nur schwer möglich seien, betonte Schützenhöfer.Applaus für die neuen Ehrenzeichenträger kam unter anderem von LR Barbara Eibinger-Miedl, Klubobmann Hannes Schwarz, LT-Präs. a.D. Franz Majcen, AK-Präs. Josef Pesserl, sowie Gratkorns Vzbgm. Günther Bauer Das musikalische Festprogramm gestaltete der HIB.art.chor Liebenau.