Von der Liebe und der Lust in Frohnleiten

AT

, Hauptpl. 22 , 8130 Frohnleiten AT

Buch und Co

Buch und Co , Hauptpl. 22 , 8130 Frohnleiten AT

Ach, wie schön die Liebe doch ist! Ihr und den Liebenden ist mit dem Valentinstag sogar ein eigener Tag gewidmet. Ob wildromantisch, voller Herzschmerz oder anzüglich und verdorben: Die Literatur weiß seit jeher die besten Geschichten aus der Liebe zu zaubern. Da trifft es sich umso besser, dass am 14.2. in der Bibliothek Frohnleiten ab 19 Uhr das Thema dominiert. Unter dem Titel "Geschichten rund um die Liebe: Love – Liebe – Libido" gestalten die Erzählerinnen Marion Wiesler und Gudrun Wieser-Schutting einen Abend voller frei erzählter Geschichten, lebendig und mitreißend. Denn: Welches Thema ist verführerischer als die Liebe? Von Adam und Eva bis zu asiatischen Romanzen, von barocken Schäferspielen bis zu Wohngemeinschafts-Lovestorys kommen Literaturliebhaber auf ihre Kosten. Musikalisch umrahmt Monika Gostencnik den Valentinstag mit romantischen, schönen und auch frivolen Liebesliedern. Karten gibt es über Ö-Ticket, beim Tourismusverband Frohnleiten oder in der Bibliothek (Hauptplatz 22).