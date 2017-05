"Angartln" im Klostergarten

AT

, Hauptpl. 1 , 8130 Frohnleiten AT

Kloster Frohnleiten , Hauptpl. 1 , 8130 Frohnleiten AT

Gartenbegeisterte und -interessierte sind am kommenden Wochenende im Frohnleitner Klostergarten willkommen. Unter dem Motto "Angartln" stellen Gärtner Gartenkunst und -handwerk aus. Besucher können sich am 13. und 14. Mai ab jeweils 9 Uhr von verschiedenen Techniken inspirieren lassen. Freiwillige Spenden fließen in die Restaurierung des historischen Glashauses.