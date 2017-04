Hart: Keine Ruhe um Eishalle

26.04.2017, 00:00 Uhr

NHL-Hockeyorganisation brachte eine einstweilige Verfügung ein.

Veröffentlichung RH-Bericht

Keine Ruhe scheint rund um den Betrieb der Eishalle in Hart bei Graz einzukehren. Nachdem die Gemeinde via Aussendung die Bevölkerung informiert hat, dass sie sich "die Eishalle zurückholt", hat die NHL-Hockeyorganisation eine einstweilige Verfügung eingebracht."Rechtsschutzziel der beantragten einstweiligen Verfügung ist es, der Gemeinde Hart bei Graz gerichtlich verbieten zu lassen, das Anbieten und Vergeben von Eis- und Inlinezeiten an Dritte und die Vermietung der Eishalle für den Eis- und Inlinesport zu verbieten, insbesondere Trainingseiszeiten an Vereine anzubieten und zu vergeben", heißt es in dem Anwaltsschreiben. Man beruft sich dabei auf die Nutzungsvereinbarung, die laut NHL bis 2022 Rechtsgültigkeit hat. Die Gemeindeführung sieht das ja bekanntlich anders und will die einstweilige Verfügung beeinspruchen. Der Rechtsstreit geht also in die nächste Runde. Auch dieser Streitpunkt ist ein Thema im Rechnungshofbericht, der am 2. Mai um 19 Uhr der Öffentlichkeit in der Kulturhalle präsentiert wird. Man darf gespannt sein, welche Empfehlung der Rechnungshof in der Causa Eishalle und allen anderen eventuell noch zu klärenden Sachverhalten rund um die finanzgebeutelte Gemeinde abgeben wird. Die WOCHE wird in der kommenden Ausgabe darüber berichten.