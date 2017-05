Ideenwerkstatt in Hausmannstätten

Am 12. Mai wird das Gemeindeamt Hausmannstätten bei einem Jugendworkshop um 17:00 Uhr zur Ideenwerkstatt. Gemeinsam mit dem WIKI-Jugendzentrum werden neue Ideen für ein zeitgerechtes und attraktives Jugendangebot in der Gemeinde gesammelt, Anregungen und Wünsche der Jugendlichen diskutiert und mit ihnen gemeinsam an der Umsetzung dieser Ideen gearbeitet. Bei der Einladung zu Pizza und Kebab kann mitgestaltet werden. Tolle Preise zu gewinnen gibt es auch, darunter die Ausbildung zum Moped-Führerschein. Infos im Jugendzentrum Hausmannstätten Tel. 0676-5777575.