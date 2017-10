Kalsdorf: Herbstgesichter gegen Krebs

AT

Die Diagnose Krebs kann jeden treffen. Die Antwort der Österreichischen Krebshilfe Steiermark darauf ist Beratung und Hilfe, Information und Forschung. Zugunsten der steirischen Krebshilfe findet in Kalsdorf am 20. Oktober um 19:30 Uhr in der Aula der Volksschule eine Benefizveranstaltung unter dem Motto Herbstgesichter statt. „Ich hab‘ von den Künstlern sofort Zusagen bekommen, hier ehrenamtlich mitzumachen“, freut sich Organisatorin GR Michaela Geiger. Für den guten Zweck sorgen für ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne Musikschule und Musikkapelle, der Trachtenverein D’Grazerfelder, TRUNK, Southern Accent, Effata, Grodaus, Rene Meyer und Leo Josefus mit Band. Der Gesamterlös auch aus der Bewirtung kommt der Krebshilfe zugute. Karten VVK 15 Euro, Infos 03135-52551-14.