Nachbetrachtungen zu den Frohnleitner Kunsttagen 2017

27.04.2017, 17:58 Uhr

Nicht nur war uns das Terrain, auf dem wir uns bewegten, unbekannt, es gab auch einige Pannen.

Über diese möchte ich hier sprechen.Zuerst wäre da erwähnenswert, dass unsere Veranstaltung eigentlich gar nichtstattgefunden hat. Wir wurden nämlich im Stadtjournal von Frohnleiten unter den Veranstaltungen „vergessen“. Daher war keine Medienpräsenz vorhanden. Eine andere Panne war der Flyer „In Frohnleiten ist was los“, welcher speziell für die Steirertage in Wien verteilt wurde. Dort war unsere Veranstaltung ebenso nicht erwähnt. Wir wurden von unseren Wiener Freunden darauf angesprochen.Die Ausstellung wurde von 3 Bürgermeistern aus Gemeinden der Künstlerbesucht. Es hätte uns sehr gefreut, wenn auch unser Bürgermeister gekommen wäre. Allerdings haben uns einige Gemeinderätinnen die Ehre eines Besuches erwiesen.Ein besonders beschädigtes Osterei war die geringe Teilnahme der Frohnleitner Künstler, was wir sehr bedauern.Fazit:wir haben einiges dazugelernt, Kontakte hergestellt und Interessentenfür eine Wiederholung im nächsten Jahr gefunden. Wir sehen der weiteren Entwicklung unseres Projektes mit Zuversicht und Freude entgegen.