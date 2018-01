Tobelbads Schüler sparen Energie

29.01.2018, 00:00 Uhr

Die Schüler der örtlichen Volksschule setzen Energiesparprojekt um.

Die Schüler der Volksschule Tobelbad stehen in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung. Sie haben mit ihrem Schulerhalter, der Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad, einen Vertrag abgeschlossen. Die Kids sparen gemeinsam mit den Lehrern in der Schule so viel Energie (Strom und Heizung) wie möglich. Am Ende des Schuljahres bekommen sie die Hälfte des eingesparten Betrages von der Gemeinde ausbezahlt. "Ich bin stolz auf unsere Volksschule, dass sie bei dem Energiesparprojekt des Klimabündnis Steiermark mitmacht, um das Bewusstsein zu vertiefen", betonte Bürgermeister Hubert Holzapfel die Wichtigkeit der vorbildhaften Aktion.