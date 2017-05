Top-Ausflugsziele: Sommerrodelbahn lockt Gäste

11.05.2017, 04:30 Uhr

Sieben Ausflugsziele in GU-Nord sind unter den Top 50 beliebtesten in der Steiermark.

Vielfältiges Angebot

Der Mai weckt die Lebensgeister – die Steirer zieht es vermehrt nach draußen. Für Anregungen zu beliebten Ausflugszielen in der Grünen Mark präsentiert daher der 'Steiermark Tourismus' in gewohnter Manier die meistbesuchten kostenpflichtigen Sehenswürdigkeiten."Sowohl die Steirer als auch Gäste aus dem In- und Ausland sind bei verschiedenen Aktivitäten unterwegs und sorgen damit für Wertschöpfung in der Region. Mit dem vielfältigen Angebot aus Natur, Kultur, Wellness und Kulinarik bietet die Steiermark alles, was das Herz begehrt", sagt Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Ganz vorne mit dabei ist mit 837.461 Besuchern der Schloßberg Graz, gefolgt vom Universalmuseum Joanneum mit allen Standorten, das Zotter Schoko-Laden-Theater mit dem essbaren Tiergarten und der Dachstein gesamt. 'Steiermark Tourismus' zählt die Basilika Mariazell und den Stubenbergsee zu jenen gut besuchten Ausflugszielen, bei denen kein Eintritt bezahlt werden muss.

GU als Besuchermagnet

Auch nach Graz-Umgebung zieht es immer mehr Gäste, die hier vor allem das Abenteuer in der malerischen Natur und die frische Luft suchen. 81.295 Besucher katapultieren die Sommerrodelbahn Schöckl, den Hexenexpress, auf Platz zehn der begehrtesten Ausflugsziele in GU-Nord. Knapp dahinter folgt das Österreichische Freilichtmuseum Stübing mit 72.788 Besuchern. Auch der Kesselfall, die Lurgrotte Semriach (20.000 und 16.848 Besucher) und die Lurgrotte Peggau (15.900 Besucher), das Arnold-Schwarzenegger-Museum (11.507 Besucher) und das Stift Rein (10.165 Besucher) haben es in die Top 50 geschafft.