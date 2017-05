Verspäteter Start in die Badesaison

10.05.2017, 00:00 Uhr

Erst wenn das Wetter mitspielt, wird der Badebetrieb bei unseren Badeseen gestartet.

Es tut sich bereits jetzt einiges bei den Badeseen Copacabana und Schwarzlsee in unserem Bezirk. Was allerdings fehlt, sind die Badegäste. "Es ist alles vorbereitet, wir warten nur noch auf schönes Wetter", berichtet Günter Fugger von der Copacabana in Kalsdorf bei Graz. Ein Baukran deutet bereits auf die neue Wohnanlage auf der Ostseite des Sees hin. "Vom Badebetrieb her ist alles gleich geblieben. Es ist jetzt nur etwas kleiner", so Fugger. Auch die Restaurants und Bars, teils mit neuem Namen, werden weiterhin betrieben.Aufs schöne Wetter warten auch die Betreiber des Schwarzl Freizeitzentrums in Premstätten. "Es macht keinen Sinn, jetzt schon zu starten. Ein Jahr ist es so und ein Jahr so", sagt Betreiber Klaus Leutgeb. Dort werden noch letzte Arbeiten durchgeführt, um für den Saisonstart perfekt gerüstet zu sein. "Gemeinsam mit Porr haben wir rund 900.000 Euro investiert", so Leutgeb. Darin enthalten sind eine neue Seering-Beleuchtung (alles mit LED) sowie Investitionen in die Wasserrettung. "Wir investieren sehr viel in die Sicherheit für unsere Badegäste." Höhepunkt auf Event-Seite ist wieder das Lake Festival, das heuer von 10. bis 12. August über die Bühne gehen wird. "Dort sind wir einmal zu Hause", schmunzelt Leutgeb, der derzeit auch mit der Organisation der Andrea Bocelli-Welttournee oder den Andreas Gabalier Open Airs in Schladming viel um die Ohren hat.Ein klares Zeichen für einen nahenden Badesaisonstart ist der morgige WOCHE E-Businessmarathon. "Das ist die Party des Jahres", freut sich Leutgeb bereits auf die After-Run-Party mit der Band Egon7.