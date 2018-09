Schultaschen für "Taferlklassler"

11.09.2018, 16:46 Uhr

FPÖ-Klubobmann Hermann übergab Schultaschen an Taferlklassler.

Die FPÖ Steiermark startete diesen Sommer eine Initiative, um Familien den Start ins Schuljahr zu erleichtern. Im Rahmen der Sommer-Aktion konnte der geschäftsführende Bezirksparteiobmann aus Graz-Umgebung und FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann in den letzten Tagen vor Schulbeginn die ersten Schultaschen inklusive Schreibutensilien an steirische Taferlklassler übergeben. „Es freut mich, dass viele Eltern die Möglichkeit genutzt und Kontakt mit uns aufgenommen haben", so FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann.