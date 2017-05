Die Insel ist das Reiseziel

02.05.2017, 14:44 Uhr

Steirer setzen beim heurigen Sommerurlaub auf griechische Inseln. Türkei wird kaum mehr gebucht.

Vom Flughafen Graz aus werden über 50 Destinationen angeflogen. Neu ist die Verbindung nach Birmingham, am 15. Mai startet die Flugverbindung Graz–Amsterdam. "Der Sommerflugplan ist sehr gut angelaufen", berichtet Flughafen-Geschäftsführer Gerhard Widmann. Das bestätigt auch Lisa Weddig. Die Geschäftsführerin von TUI Österreich präsentierte vergangene Woche die Sommerreisetrends 2017. Ab dem Flughafen Graz sind bereits 62 Prozent des verfügbaren Flugangebots von TUI gebucht. "Wir erwarten uns ein sehr großes Wachstum. Wir liegen bei den Sommerbuchungen aktuell 20 Prozent über dem Vorjahr", sagt Weddig. Österreichweit beschäftigt der Marktführer 630 Mitarbeiter, 43 davon in der Steiermark. Dass wir Steirer eher ein gemütliches Volk sind, zeigt sich auch an der Tatsache, dass vor allem jene Reiseziele bevorzugt gebucht werden, die direkt ab dem Flughafen Graz angeflogen werden.

"Über Rhodos küss’ ich dich"

Getreu dem Schlagerhit "Und über Rhodos küss’ ich dich" liegt die Insel Rhodos an der Spitze der beliebtesten Destinationen der Steirer. Eine Insel als Reiseziel liegt heuer sowieso im Trend. Nach Rhodos folgen Mallorca, Kreta, Korfu und Kos in der Destinations-Hitparade ab dem Flughafen Graz. Vergangenen Sommer hat der Reise-Anbieter seine Bundesländer-Offensive gestartet. "Wir setzen auf regionales Know-how. Deshalb ist uns auch die enge Zusammenarbeit mit dem Flughafen Graz so wichtig", betont Weddig. Bemerkbar sei laut Weddig auch das höhere Urlaubsbudget der Reisenden. "Unsere Gäste bevorzugen heuer höherwertige Preise." Die unruhige Lage in der Türkei ist auch bei den Reiseveranstaltern nicht spurlos vorübergegangen. "Aus der Steiermark bieten wir heuer keine Türkei-Flüge an", weiß Weddig. In das ehemalige sehr beliebte Reiseziel Antalya werden sogar aus keinem einzigen Bundesland in Österreich Flüge angeboten.