Saubermacher schafft 150 Umwelt-Jobs

23.07.2017, 10:00 Uhr

Allein bis Juli 2017 stellte das Großunternehmen 123 Mitarbeiter ein, zusätzlich werden neue Mitarbeiter im Rahmen der Regionalen Implacementstiftung Automotive Styria auf die spezifischen Anforderungen qualifiziert. Vor allem Personal in den Bereichen Digitalisierung, Ressourcenmanagement, Forschung & Entwicklung sowie Fahrer und Disponenten werden gesucht. Gemeinsam mit dem AMS Graz veranstaltete Saubermacher in den Räumlichkeiten des AMS eine „Umwelt-Jobbörse“, bei der Bewerbungsgespräche gleich vor Ort geführt wurden. Das Familienunternehmen Saubermacher ist Weltmarktführer im Batterie-Recycling und führt seinen Erfolg vor allem auf seine Mitarbeiter zurück. „Wir setzen auf Weiterbildung und bieten auch Spezialschulungen an, um unsere Kollegen bestmöglich für die Ressourcenbranche zu qualifizieren“, sagt Saubermacher-Finanzvorstand Georg Ketzler. Mit familienfreundlichen Arbeitsplätzen, einem steigenden Frauenanteil in Führungspositionen und zahlreichen Vorteilen für Mitarbeiter bietet das Unternehmen ein attraktives Arbeitsumfeld.