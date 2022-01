Während Omikron die Coronazahlen nach oben treibt, versucht die Grazer Kulturbranche dennoch ihr Glück mit 2022: Was sich am Wochenende lohnt.

GRAZ. Jeden Tag so genießen als ob es der letzte vor dem nächsten Lockdown wäre... In den Sozialen Medien (und nicht nur dort) hat sich ob der Covid-19-Lage schon eine zynische "Carpe Diem"-Stimmung breit gemacht. Aber egal, ob an der Gerüchteküche, das gleich wieder zugesperrt wird, nun etwas Wahres dran ist oder nicht – wir haben schon einmal vorsorglich ein paar Wochenend-Schmankerl herausgesucht. Wo Rotkäppchen zu sehen ist und welcher Ausstellungs-Geheimtipp im Volksmuseum auf euch wartet, erfahrt ihr hier.

Immer noch schaurig-schön: Simon Brugners Schau über die steirischen Bauern, die sich mit Arsenik aufputschten, ist noch bis März im Volkskundemuseum zu sehen.

Arsenik "ersetzt" Kokain...

Für alle, die im Weihnachtsstress noch keine Zeit für die neue (und ein wenig schaurige) Ausstellung im Grazer Volkskundemuseum hatten: Bis 6. März 2022 kann man hier in die Tradition des Arsenkonsums in der Steiermark eintauchen. Mehr über die Schau gibt es in unserem Artikel zur Eröffnung (hier lang).

Das Zentrum für zeitgenössische Kultur <rotor> in der Volksgartenstraße widmet sich unterdessen einem ganz anderen Suchtmittel: Auch im Jänner ist hier noch die Ausstellung "ZUCKER - Industrielles Erbe und Kolonialismus" zu sehen.

Auf, auf ins Theater!

Wer lieber ins Theater geht, sollte heute vielleicht die Aktion nutzen, die heute im Schauspielhaus Graz läuft: Mit dem Online-Vorteilscode "Supertag!" gibt es 30 Prozent Rabatt aufs Ticket. Zum Beispiel für die aktuelle Vorstellung von "Garland", einer tragikomischen Satire über den Klimawandel, die bereits im November Premiere hatte und groß gefeiert wurde.

Das Stück "Garland" beschäftigt sich mit dem Klimawandel und wird am Wochenende wieder im Schauspielhaus gezeigt.

Für die kleinen Kulturgenießer spielt man im Next Liberty wieder auf: Mit Anfang Jänner startet wieder das Stück "Pippi Langstrumpf", das in guter alter Slapstick-Manier von den Abenteuern des weltweit stärksten Mädchens erzählt. Hier geht es zur Theaterkritik auf meinbezirk.at.

Ebenfalls für Kinder ist die Ballettversion von "Rotkäppchen", die gerade auf der Studiobühne der Oper Graz gezeigt wird. Die klassische Interpretation des berühmten Grimm-Märchens ist kaum für Überraschungen gut, aber umso besser, um sich einmal eine Stunde zurückzulehnen und einfach zu vergessen, was sich abseits der Bühne so zuträgt.

Neujahrskonzert in der Komödie

Zuletzt gibt's noch etwas aufs Ohr: Am Freitag, 7. Jänner spielt das Giradi-Ensemble in der Komödie Graz auf. Gespielt werden Walzer und Polka aber auch Hits aus der Welt der Operetten und Schlager. Tickets und Infos: Komödie Graz 0664/5369770





