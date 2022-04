Die Literaturwerkstatt Graz präsentiert am 13. April um 19 Uhr ausgewählte Werke von acht- bis 14-jährigen Schreiber:innen aus der Reihe "Das Beste aus der Schreibzeit Graz I".

GRAZ. Die Literaturwerkstatt Graz lädt zur Abschlussveranstaltung der Reihe "Das Beste aus der Schreibzeit Graz I". Im Bildungshaus Schloss St. Martin haben am 13. April um 19 Uhr werden die acht- bis 14-jährigen Teilnehmer:innen aus Österreich, Deutschland und Belgien die Gelegenheit aus ihren Arbeiten vorlesen. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren schafft die Literaturwerkstatt in den Osterferien eine Begegnungszone für junge Schreibende. So soll das Schreiben selbst zum Gemeinschaftserlebnis werden und den Teilnehmenden im gegenseitigen Austausch Anregungen für neue Geschichten und Kritik ermöglichen. In der Abschlusslesung werden ausgewählte Ergebnisse aus diesem Prozess der Öffentlichkeit präsentiert.

Weitere Informationen unter:

Das könnte dich auch interessieren:

Ein neues Kochbuch für die hungrigen Herzen