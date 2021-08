Autorin Barbara Frischmuth liest am kommenden Sonntag, 8. August im kunstGarten in der Payer-Weyprecht Straße aus ihrem neuen Erzählband. In „Dein Schatten tanzt in der Küche“ nimmt sie ihre Leser mit auf die Reise in das Leben von fünf Frauen. In den Lesepausen wird der Musiker Juan Carlos Sungurlian auf einer Oud, einer arabischen Laute, für die richtige Stimmung sorgen. Nach der Lesung können sowohl der neue Erzählband als auch das neue Gartenbuch der Autorin – "Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen" – erstanden werden.