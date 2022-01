Wie sich der ehemalige "Stainzerhof" im Laufe der Zeit verändert hat.

Wer heute vom Eingang der Albrechtsgasse in Richtung Sparkassenplatz schaut, blickt gerade in die gläserne Fassade des Neubaus, den die Steiermärkische Sparkasse hier errichten hat lassen. Das Erdgeschoss hat sich die Restaurantkette "Vapiano" gesichert. Was sich einst an dieser Ecke befand, weiß Stadthistoriker Karl A. Kubinzky: "Ursprünglich stand hier der sogenannte Stainzerhof", erklärt er.

Die Steiermärkische Sparkasse hat sich den Platz gesichert.

Foto: Konstantinov

Bauliche Vernachlässigung

Damit meint er den Stadthof des Stiftes in Stainz, der 1969 abgetragen wurde. Trotzdem hielt sich der Name "Stainzerhof" noch bis 1975. "Von seiner baulichen Vernachlässigung abgesehen, war der Stainzerhof ein massives Altstadtgebäude an der Ecke zur Landhausgasse und mit einem Durchgang zum Andreas-Hofer-Platz", beschreibt Kubinzky was auf historischen Aufnahmen zu sehen ist.

