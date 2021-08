Seit zehn Jahren beschäftigt sich die Sozialbetreuerin Manuela Künstner mit dem Thema Demenz und hat dafür auch den Verein "Im Leben" gegründet. Um ältere Menschen besser unterstützen zu können, sammelt sie jetzt Geld mit dem Verkauf eines Kinderbuchs und einer CD. "Mein Ziel ist es, zu vermitteln, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Das soll den Selbstwert stärken", beschreibt Künstner, die mit ihrer Arbeit auch mehr Bewusstsein für diese Krankheit schaffen möchte. Buch und CD werden am Samstag, 7. August in Kalsdorf bei Graz präsentiert. Beginn ist um 18 Uhr.