Gratis Radservice wartet in Gösting

An zwei der kommenden Samstage steht in Gösting das Fahrrad im Fokus: Der Bezirksrat finanziert zwei Radservicetage. So wird am Samstag, 29. Mai, sowie Samstag, 12. Juni, ein kostenloser Fahrradcheck durchgeführt. Jeweils von 9 bis 16 Uhr werden die Zweiräder am Gelände der Firma Leihmax (Augasse 140a) geprüft. Durchgeführt wird das Service von der Firma Bicycle. Inkludiert sind folgende Arbeiten: Prüfung des Rades auf STVO, Einstellen von Bremsen und Schaltung, Schlauchwechsel/Reifen, Luftdruck prüfen, Lichtanlage und Reflektoren prüfen, Schraubbefestigungen prüfen, Kette ölen.