Inklusives Kinderareal im Augartenbad neu eröffnet

Das Augartenbad hat jetzt einen Spielplatz mit teils barrierefreien Geräten.

Im Augartenbad ist einiges neu: "Es gibt Spiel- und Fitnessgeräte für alle Kinder, also auch für mobilitätseingeschränkte Kinder", erklärt Jugendstadtrat Kurt Hohensinner. Erneuert wurde außerdem ein Spieluntergrund als Fallschutz für den gesamten Spielbereich, zudem sind neue Motorik- und Fitnesselemente zu finden. Zudem gibt es Spielelemente für Rollstuhlfahrer wie ein Rollstuhlkarussell, eine Federwippe und ein bodennahes Trampolin. Die vorhandene Sandkiste wurde niedriger gestaltet.

Die Investitionen werden von Finanzstadtrat Günter Riegler und Holding-Vorstand Mark Perz positiv gesehen: "2020 war ein Jahr voller Entbehrungen, diese Investitionen sind nun ein Signal an die Grazer." Freizeit-Graz-Geschäftsführer Michael Krainer will nun dazu beitragen, den Sommer "daheim in Graz so schön wie möglich zu gestalten".