Die Krähenplage sucht die Grazer Parks heim: Denn die schlauen Vögel räumen die Mistkübel leer und verteilen den Müll über die gesamte Parkanlage.

GRAZ. Es wird wärmer, auch in Graz verlagert sich das Leben wieder mehr nach draußen, besonders die Grünanlagen spielen hier eine wesentliche Rolle. "Die Holding Graz ist grundsätzlich täglich bemüht unsere Stadt sauber zu halten. Dennoch gibt es Probleme", sagt ÖVP-Gemeinderätin Claudia Unger. Denn auch kleine Dinge können große Wirkung haben.

Denn nicht immer ist der Mensch schuld, wenn es in öffentlichen Anlagen "grauslich" ausschaut. Praktisch täglich ist nämlich zu beobachten, dass Krähen und Raben Mülleimer plündern – mit dem Resultat, dass Parkbesucher:innen beim morgendlichen Spaziergang oder Lauf auf Wege und Grünanlagen treffen, die von Papier und anderem Müll übersät sind.

Deckel als "Krähenschutz!

"Dem wäre leicht Abhilfe zu schaffen, indem die Mistkübel mit Deckeln ausgestattet werden", fordert Unger daher. Diese Deckel müssen so konzipiert sein, dass durch eine entsprechend gewölbte Öffnung an der Oberseite ein Einwurf möglich ist, ohne den Deckel anheben zu müssen. "So ist eine in Zeiten von Corona hygienisch einwandfreie Nutzung möglich und zugleich wird den Vögeln der Zugang zum Müll erschwert und verwehrt."

Kämpft für einen sauberen Stadtpark: Gemeinderätin Claudia Unger von der ÖVP.

Foto: ÖVP

hochgeladen von Roland Reischl

Denn grundsätzlich spiel die gepflegte Umgebung in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle:

Der öffentliche Raum erhalte durch Pflege und Sauberkeit eine höhere Aufenthaltsqualität und steigere damit auch die Lebensqualität der Menschen. "Zugleich motiviert eine saubere, gepflegte Umgebung auch dazu, selbst entsprechend sorgfältig mit dem allgemeinen Gut umzugehen", ist Unger überzeugt. Darüber hinaus ist das Thema Sicherheit emotional stark damit verbunden. Laut wissenschaftlichen Erhebungen fühlt man sich dort nicht so sicher, wo alles verschmutzt ist, Sperrmüll herumliegt oder Mistkübel überquellen.



Mehr aus der Stadt Graz:

Großer Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek in Gries

Das Vermächtnis der Hummelkaserne

Kostenloses Beratungsprogramm für Frauen