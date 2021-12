Das Weihnachtswichteln für sozial bedürftige Familien mit Kindern geht in die letzte Runde. Stadt Graz, Center West und meinbezirk.at spielen Christkind in der Landeshauptstadt.

Es geht oft um gar nicht viel: Ein Spielzeug-Bagger, ein Duplo-Zug, eine neue Hose oder einfach ein paar Fäustlinge fürs Spielen im Schnee – das sind die Wünsche, die Grazer Kinder an unsere Wichtel-Aktion übermittelt haben. Wünsche, die wir – in Vertretung des Christkinds – sehr gerne erfüllen werden. Dafür sagen wir schon vorab Danke an unsere Partner, der Stadt Graz und dem Center West.

Großes Finale

Ein paar Tage hat unsere Wichtel-Station noch geöffnet, bis zum 17. Dezember können noch Wünsche an die Adresse wichteln@woche.at übermittelt werden. Daher ein letztes Mal unser Aufruf: Wenn du eine Familie kennst, die unsere Hilfe bei Geschenken braucht – melde dich bei uns. Wenn du selbst merkst, dass es mit dem Schenken heuer schwierig wird und für deine Kinder zuwenig da ist – schreib uns. Dank dem Center West, das dem Christkind beim Suchen und Verschicken der Pakete zur Hand geht, werden wir vieles möglich machen können.

Die Helferleins des Christkind: Philip Fürstaller (Regionalmedien Steiermark), Martin Wittigayer (Center West) und Stadtrat Kurt Hohensinner.

Paten gesucht!

Damit das aber auch wirklich alles möglich ist, sind wir auf euch, liebe meinbezirk.at-User angewiesen: Wir suchen noch ganz dringend Wichtel-Paten – also Menschen, die unsere Aktion mit einer kleinen Spende unterstützen. Ganz egal, ob es 1 Euro, 10 Euro oder – vielleicht bei der einen oder anderen Firma – auch 100 Euro: Jeder Euro hilft, jede Unterstützung bringt am Heiligen Abend Kinderaugen zum Strahlen ...

Langer Rede, kurzer Sinn: Jeder, der sozial schwache Familien unterstützen will, kann unter dem Kennwort "Woche-Weihnachtstwichteln" auf das RLB Steiermark-Konto mit dem IBAN: AT07 3800 0010 0004 3158 einzahlen. Wir sagen jetzt schon einmal Danke für euer großes Herz!



Wie alles begann:

