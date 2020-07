Heiße Sonnentage zum Ferienbeginn lassen den Wunsch nach dem Sprung ins kühle Nass noch größer werden.



Temperaturen über 30 Grad und viele Sonnenstunden machen bereits zu Ferienbeginn Lust auf einen Schwimmausflug. In und rund um Graz gibt es zahlreiche Möglichkeiten für einen entspannten Badetag – trotz Einhaltung der Covid-19-Regeln. In welchen Bädern und Seen man vorab den Eintritt reservieren muss und welche Regeln sonst gelten, die WOCHE hat die wichtigsten Infos für einen Badetag in Graz und Umgebung zusammengefasst.



Plantschen in Graz



Alle Freibäder in Graz haben täglich bis 20 Uhr geöffnet, das Augartenbad, Stukitzbad, Margaretenbad und das Bad Straßgang sperren ab 9 Uhr auf, das Auster-Freibad sogar um 8 Uhr. Neu ist, dass es heuer keine Saisonkarten sowie keine Splittung in Tages-, Nachmittags- oder Abendkarten gibt, dafür wurde der Preis gesenkt. So zahlen Erwachsene fünf Euro und Kinder bis 18 Jahre 2,50 Euro. Die Maßnahmen erfordern eine Beschränkung der Besucherzahlen, im Bad Straßgang dürfen deshalb derzeit 3.500 zum Badevergnügen eintreten, im Auster-Freibad 3.300 und im Augartenbad 1.300. Telefonisch können keine Karten reserviert werden, online ist es unter grazfreizeit.axess.shop möglich – die Bezahlung erfolgt mit Kreditkarte oder per Sofortüberweisung. Auf Anfrage der WOCHE wird aber versichert, dass Karten auch vor Ort gekauft werden können.

Abkühlung in GU



Besonders beliebt bei den Grazern ist aber auch der Schwarzlsee. "Das Gelände ist groß genug, darum haben wir keine Eintrittsbeschränkungen. Lediglich bei der Einfahrt gibt es einen Container, damit der Abstand größer ist", erklärt man auf Anfrage der WOCHE. Die Vollpreis-Tageskarte beim Schwarzlsee kostet sieben Euro, pro Auto werden vier Euro fällig, und Kinder unter zehn Jahren kommen gratis hinein. Die Nachmittagskarte ab 16 Uhr kostet fünf Euro.

Der Schwarzlsee zählt zu den beliebtesten Badeausflugszielen bei den Grazern. Kapazitätsbeschränkungen sind nicht notwendig.

Ähnlich ist es in der WellWelt Kumberg, denn rund um den circa 1,5 Hektar großen Badesee gibt es genug Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten. Auch das Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel und das Lilienbad St. Marein – ein 1.700 Quadratmeter großes Naturschwimmbad – haben weder eine Kapazitätsbeschränkung noch ist eine Online-Reservierung notwendig. Gleiches gilt für das Freizeitzentrum rund um den zehn Hektar großen Tieber-See.

Rutsch-Spaß in Bad Weihermühle

Bei der Copacabana ist nun auch ein Online-Erwerb von Tickets möglich, damit die Kapazitätsgrenze eingehalten werden kann. Die Tageskarte kostet dort 6,50 Euro, pro Auto werden fünf Euro fällig. Ab 14 Uhr zahlen Erwachsene einen Euro weniger, die Abendkarte ab 18 Uhr kostet drei Euro.