Neues Pilotprojekt: Graz stellt Pakete CO2-frei zu

Bereits ab August 2021 soll in Graz die gesamte Postzustellung CO2-neutral erfolgen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist nun ein neues Pilotprojekt, das die Stadt in Kooperation mit der Österreichischen Post ins Leben gerufen hat. So stellen Post-Mitarbeiter im ausgewählten Projektgebiet "City Hub Graz" mit rund 200 Innenstadt-Haushalten sämtliche Pakete mit E-Lastenrädern zu. Noch bis Ende Oktober werden die Pakete für den Testbereich im Logistikzentrum Steiermark in Kalsdorf in spezielle Behälter vorbeladen. Diese stehen dann im "City Hub" am Andreas-Hofer-Platz bereit und werden umweltfreundlich an den Mann und die Frau gebracht. "Mit Graz wird ab Mitte 2021 in der ersten Landeshauptstadt Österreichs zu 100 Prozent CO2-frei zugestellt. Mit unserem Projekt ,City Hub Graz' starten wir jetzt zudem ein System, das einen Schritt weiterdenkt", sagt Peter Umundum, Vorstand Paket und Logistik der Österreichischen Post.

Erkenntnisse aus Wien genutzt

"Als Bürgermeister freut es mich sehr, dass die Post diesen Weg gemeinsam mit der Stadt Graz beschreitet und massiv in immissionsfreie Fahrzeuge und sanfte Mobilität investiert", fügt Bürgermeister Siegfried Nagl an. Das Projekt selbst setzt auf den Erkenntnissen des Tests "City Hub Wien" auf und wurde weiterentwickelt und an die Grazer Gegebenheiten angepasst. Die Radflotte besteht dabei aus einem Lastenfahrrad mit E-Motor, einem normalen Fahrrad mit einem Motor im Container sowie einem Handschubkarren mit Motor. "Wir wollen schließlich mehrere Typen testen", sagt Umundum. Die Pilotphase läuft übrigens noch bis 31. Oktober. Danach erfolgt die Evaluierung.