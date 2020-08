In einem kleinen, aber feinen Kammerkonzert am 16. August um 20 Uhr möchten die Mariahilfer "Abendmusiken" die Herausforderungen der letzten Monate für einen Moment auf die Seite legen und die Zuhörer in das 18. Jahrhundert entführen. Unter dem Titel "Salve Regina" nehmen sich die Solistinnen Gertraud Santner und Elisabeth Weber marianischer Werke des Spätbarockes an, bei denen das italienische Flair besonders zur Geltung kommt. Weitere Informationen und Tickets: 0650/7478150, facebook.com/AbendmusikenMariahilf, Regiebeitrag: zehn beziehungsweise 18 Euro.