Nach Wien erlebte auch Graz ein beeindruckendes Lichtermeer – von de Herrengasse bis zum Glacis reichte die Menschenmenge.



Es war ein Erfolg, mit dem wohl auch die Organisatoren Andreas Bergmann und Martin Schwab nicht rechnen konnte: Um Punkt 18 Uhr säumte eine endlos scheinende Menschenmenge den Ring – beginnend von der Herrengasse über den Opernring und den Burgring bis hin zum Glacis reihen sich Menschen an Menschen, Lichter an Lichter – ein beeindruckendes Bild des Gedenkens an die Verstorbenen der Corona-Pandemie, ein ganz lautes (und deshalb so leises) Danke an das Gesundheitspersonal in der Steiermark.

Applaus als stimmiges Ende

Die tausende Menschen umfassende Kundgebung war zudem ein Vorbild an Disziplin, die Polizeibeamten hatten heute einmal ein paar ruhige Minuten: Die Teilnehmer sammelten ab 17.30 Uhr am Straßenrand, erst nach der Erlaubnis durch die Polizei um Punkt 18 Uhr betraten die Menschen die Straße, verharrten mehrere Minuten in völliger Stille. Ein stimmiger, wellenartiger Applaus beendete die Kundgebung um 18.10 Uhr – diese löste sich in wenigen Minuten in völliger Ruhe auf. Ein schöner und Hoffnung gebender Abschluss des Jahres 2021.