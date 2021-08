Er ist ein echter Schloßberg-Fan: Der Grazer Peter Eisenberger hat sich zu seinem 66. Geburtstag vorgenommen, 66 Mal von Fuß zu Fuß über den Berg in der Innenstadt zu spazieren. Frei nach den Lyrics von Udo Jürgens "Mit 66 fängt das Leben an" wollte er mit dem Vorhaben zeigen, wie viel er noch leisten kann. Und Eisenberger übertraf sich selbst: Denn aus den 66 Mini-Wanderungen über den Schloßberg wurden am Ende 166: "Ich war ziemlich motiviert und habe mir gedacht, ich könnte mich noch weiter steigern", beschreibt Eisenberger. Das tat er dann auch und marschierte – um sein Ziel zu erreichen – an einem Tag 14 Mal am Uhrturm vorbei.

Ganz nebenbei nahm Eisenberger an "The Graz Vigil" teil.

The Graz Vigil

Das "kleine" Geburtstagsvorhaben ist übrigens nicht Eisenbergers einziges Projekt mit dem Schloßberg. Schon vor gut einem Jahr nahm er am Projekt "The Graz Vigil" teil, für das über 732 Grazer einmal eine Stunde über ihre Stadt wachten. Was der passionierte Schloßberg-Bewanderer Eisenberger dabei erlebte, ist aktuell am Karmeliterplatz zu sehen. Hier werden die persönlichen Erfahrungen aus dem Projekt Vigil noch bis 8. August ausgestellt.